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12:46   12 Марта 2019
Россия

Минздрав внес в Кабмин антитабачную концепцию

Минздрав внес в Кабмин антитабачную концепцию

Антитабачную концепцию внесли в правительство РФ, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он объяснил, что акты, направленные на защиту населения от алкоголя и табака, Минздрав должен разработать до 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака ведомство предлагало поэтапный вывод табака из оборота. Это поможет достичь снижения смертности от болезней, вызываемых курением.

В декабре стало известно о намерениях Минздрава вывести табак с рынка после 2050 года. В рамках антитабачной концепции в ближайшие тридцать лет планируется снизить число курильщиков до 5 процентов.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #минздрав #кабмин #антитабачная концепция

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