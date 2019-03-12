Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что в Москве считают голословной информацию в СМИ о том, что американский бизнес собирается бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что представители иностранного бизнеса осторожничают из-за дела Майкла Калви. Песков напомнил, что позиция Москвы заключается в создании оптимальных условий для зарубежного бизнеса.

По словам представителя Кремля, каждый раз перед ПМЭФ подобные сообщения появляются в СМИ. Ни одно из них не подтверждалось — на форум приезжали многие иностранные бизнесмены, в том числе и из США.

Российский лидер Владимир Путин посетит ПМЭФ-2019, добавил пресс-секретарь.

«Форум обещает быть весьма значимым событием в мировой форумной экономической жизни», — подчеркнул Песков.

ПМЭФ 2019 года пройдет с 6 по 8 июня.

Говоря о ситуации с Калви и бойкотом ПМЭФ, Песков пояснил, что представители бизнеса могут приехать или не приехать, и на то у них будут причины. Во втором случае их место на форуме займут главы других компаний, которые более заинтересованы в инвестициях.

«Это бизнес-климат», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что на двух прошлых форумах Путин общался с представителями американского бизнеса.