Кремль не подтвердил слухи о бойкоте ПМЭФ американским бизнесом
Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил, что в Москве считают голословной информацию в СМИ о том, что американский бизнес собирается бойкотировать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что представители иностранного бизнеса осторожничают из-за дела Майкла Калви. Песков напомнил, что позиция Москвы заключается в создании оптимальных условий для зарубежного бизнеса.
По словам представителя Кремля, каждый раз перед ПМЭФ подобные сообщения появляются в СМИ. Ни одно из них не подтверждалось — на форум приезжали многие иностранные бизнесмены, в том числе и из США.
Российский лидер Владимир Путин посетит ПМЭФ-2019, добавил пресс-секретарь.
«Форум обещает быть весьма значимым событием в мировой форумной экономической жизни», — подчеркнул Песков.
ПМЭФ 2019 года пройдет с 6 по 8 июня.
Говоря о ситуации с Калви и бойкотом ПМЭФ, Песков пояснил, что представители бизнеса могут приехать или не приехать, и на то у них будут причины. Во втором случае их место на форуме займут главы других компаний, которые более заинтересованы в инвестициях.
«Это бизнес-климат», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что на двух прошлых форумах Путин общался с представителями американского бизнеса.
«В зале негде было яблоку упасть», — сообщил пресс-секретарь, говоря о том, приедут ли бизнесмены из США на ПМЭФ.