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12:35   12 Марта 2019
Россия

Шахрай посоветовал Толстому, призвавшему обсудить Конституцию, не лечить насморк гильотиной

Шахрай посоветовал Толстому, призвавшему обсудить Конституцию, не лечить насморк гильотиной

Соавтор Конституции России, вице-премьер в правительстве Виктора Черномырдина (1994-1996 год) Сергей Шахрай посчитал неприемлемым предложение вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого пересмотреть положение основного закона страны о главенстве международного права над национальным.  

«На первом курсе юридического факультета учат тому, какие законы главные, какие второстепенные. – заметил Шахрай в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». -  У нас в России нормы международного права, международные договоры ратифицируются федеральными законами. Над федеральными законами, выше, стоят конституционные законы и сама Конституция. Нормы международного права находятся на третьей ступеньке сверху. О каком приоритете, о каких резолюциях можно говорить? Любой студент знает о действии закона во времени, по кругу лиц и в пространстве. Что здесь менять?».

Соавтор Конституции РФ напомнил Толстому о главенстве международного права над национальным

Предлагая обсудить поправки к соответствующему положению (п.4 ст.15) на заседании парламента 12 марта, Толстой выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия признает антироссийские резолюции и доклады «важнее наших решений».

«Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего Основного закона», — сказал Толстой.

Обсудить можно, а вот пересмотреть не получится даже у вице-спикера Госдумы. Статья 15 Конституции России, в которой говорится о верховенстве международного права над российскими законами, располагается в первой главе Конституции «Основы конституционного строя», которая не может быть изменена без отмены всей Конституции. 

Шахрай допустил, что парламентарий не владеет азами юриспруденции и предложил правовое решение поднятой проблемы.  

«Если нас что-то не устраивает в международных нормах, то нужно денонсировать, выходить из этих международных соглашений, отменять. Это наше право как суверенного государства. Действовать по-другому, подстраиваться под настроения Европы, мира, как предлагает господин Толстой, это как лечить насморк гильотиной. Почему нужно сразу отменять Конституцию? Я не понимаю», - сказал Шахрай.

Соавтор Конституции РФ напомнил Толстому о главенстве международного права над национальным

В феврале спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко высказалась против кардинального пересмотра базовых статей Конституции.

«Я не вижу оснований вторгаться в основную материю Конституции», — сказала сенатор журналистам.

Соавтор Конституции РФ напомнил Толстому о главенстве международного права над национальным

Сергей Шахрай не взялся подробно рассуждать об истоках дискуссии о конституционной реформе. Голоса ратующих за пересмотр правовых основ российского государства эксперт объяснил веянием времени.

«Мода такая», - был лаконичен Шахрай.

12 декабря 2018 года основному закону России, который вобрал в себя опыт Запада и идеи русского реформатора Михаила Сперанского, исполнилось четверть века.

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Автор: Марк Григорьев
#россия #госдума #конституция #толстой #шахрай

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