Шахрай посоветовал Толстому, призвавшему обсудить Конституцию, не лечить насморк гильотиной

Соавтор Конституции России, вице-премьер в правительстве Виктора Черномырдина (1994-1996 год) Сергей Шахрай посчитал неприемлемым предложение вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого пересмотреть положение основного закона страны о главенстве международного права над национальным.

«На первом курсе юридического факультета учат тому, какие законы главные, какие второстепенные. – заметил Шахрай в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня». - У нас в России нормы международного права, международные договоры ратифицируются федеральными законами. Над федеральными законами, выше, стоят конституционные законы и сама Конституция. Нормы международного права находятся на третьей ступеньке сверху. О каком приоритете, о каких резолюциях можно говорить? Любой студент знает о действии закона во времени, по кругу лиц и в пространстве. Что здесь менять?».

Предлагая обсудить поправки к соответствующему положению (п.4 ст.15) на заседании парламента 12 марта, Толстой выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия признает антироссийские резолюции и доклады «важнее наших решений».

«Возможно, настало время предметно обсудить подобные положения нашего Основного закона», — сказал Толстой.

Обсудить можно, а вот пересмотреть не получится даже у вице-спикера Госдумы. Статья 15 Конституции России, в которой говорится о верховенстве международного права над российскими законами, располагается в первой главе Конституции «Основы конституционного строя», которая не может быть изменена без отмены всей Конституции.

Шахрай допустил, что парламентарий не владеет азами юриспруденции и предложил правовое решение поднятой проблемы.

«Если нас что-то не устраивает в международных нормах, то нужно денонсировать, выходить из этих международных соглашений, отменять. Это наше право как суверенного государства. Действовать по-другому, подстраиваться под настроения Европы, мира, как предлагает господин Толстой, это как лечить насморк гильотиной. Почему нужно сразу отменять Конституцию? Я не понимаю», - сказал Шахрай.

В феврале спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко высказалась против кардинального пересмотра базовых статей Конституции.

«Я не вижу оснований вторгаться в основную материю Конституции», — сказала сенатор журналистам.

Сергей Шахрай не взялся подробно рассуждать об истоках дискуссии о конституционной реформе. Голоса ратующих за пересмотр правовых основ российского государства эксперт объяснил веянием времени.

«Мода такая», - был лаконичен Шахрай.

12 декабря 2018 года основному закону России, который вобрал в себя опыт Запада и идеи русского реформатора Михаила Сперанского, исполнилось четверть века.