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Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

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12:12   12 Марта 2019
Весь мир

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Разбился самолет военно-морской авиации Народно-освободительной армии КНР. Авиакатастрофа произошла в провинции Хайнань 12 марта, сообщило оборонное ведомство Китая.

Самолет совершал тренировочный полет в районе Лэдун-Лиского автономного уезда​​​. Жертвами крушения стали оба пилота.

Уточняется, что на земле никто не пострадал. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин падения самолета.

Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика приняла решение приостановить внутри страны полеты Boeing 737-8. Это связано с авиакатастрофой в Эфиопии, произошедшей 10 марта. Крушение унесло жизни 157 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#крушение #китай #кнр #минобороны кнр

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