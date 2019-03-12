Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Разбился самолет военно-морской авиации Народно-освободительной армии КНР. Авиакатастрофа произошла в провинции Хайнань 12 марта, сообщило оборонное ведомство Китая.

Самолет совершал тренировочный полет в районе Лэдун-Лиского автономного уезда​​​. Жертвами крушения стали оба пилота.

Уточняется, что на земле никто не пострадал. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин падения самолета.

Ранее сообщалось, что Китайская Народная Республика приняла решение приостановить внутри страны полеты Boeing 737-8. Это связано с авиакатастрофой в Эфиопии, произошедшей 10 марта. Крушение унесло жизни 157 человек.