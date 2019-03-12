Экономическая полиция начала проверку комитета благоустройства Петербурга

Сотрудники экономической полиции и Федеральной антимонопольной службы проводят проверку Комитета благоустройства Петербурга в связи с неэффективной уборкой снега этой зимой. Об этом сообщает ФАН.

Полицейские и сотрудники антимонопольной службы копируют документы, связанные с уборкой снега на петербургских улицах зимой 2019 года. Также специалисты изучают реальное количество специальной снегоуборочной техники, которая имеется в распоряжении Комитета по благоустройству.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов ранее заявлял о неэффективной работе Комитета по уборке снега в городе. Позже петербургское отделение Федеральной антимонопольной службы завело дело относительно шести компаний-подрядчиков, курирующих уборку снега и наледи. Следствие подозревает эти компании в сговоре при заключении госконтрактов на обслуживание дорог и их зимнюю уборку, совокупная сумма которых достигает 8,2 миллиардов рублей. Журналисты ФАН выяснили, из-за какого преступного сговора Петербург превратился в каток этой зимой и кто в этом виноват.