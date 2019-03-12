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12:24   12 Марта 2019
Медиа

США присоединились к расследованию авиакатастрофы в Эфиопии

США присоединились к расследованию авиакатастрофы в Эфиопии

Американские авиационные эксперты во вторник присоединились к расследованию крушения авиалайнера Ethiopian Airlines, в результате которого погибли 157 человек, об этом сообщает агентство AP. Отмечается, что специалисты Федерального авиационного управления США уже прибыли на место катастрофы. Агентство также публикует видео с места разбора обломков.

 

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в воскресенье, 10 марта в Эфиопии. На борту лайнера на момент крушения находились 157 человек, включая членов экипажа. Никто не выжил.

Страны одна за другой отказываются от эксплуатации модели Boeing 737 MAX, так как катастрофа в Африке стала второй трагедией с участием данной модели пассажирских самолетов за последние пять месяцев. В октябре прошлого года 189 человек стали жертвами падения лайнера AirAsia в Индонезии.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #авиакатастрофа #boeing 737 #эфиопия

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