США присоединились к расследованию авиакатастрофы в Эфиопии

Американские авиационные эксперты во вторник присоединились к расследованию крушения авиалайнера Ethiopian Airlines, в результате которого погибли 157 человек, об этом сообщает агентство AP. Отмечается, что специалисты Федерального авиационного управления США уже прибыли на место катастрофы. Агентство также публикует видео с места разбора обломков.

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в воскресенье, 10 марта в Эфиопии. На борту лайнера на момент крушения находились 157 человек, включая членов экипажа. Никто не выжил.

Страны одна за другой отказываются от эксплуатации модели Boeing 737 MAX, так как катастрофа в Африке стала второй трагедией с участием данной модели пассажирских самолетов за последние пять месяцев. В октябре прошлого года 189 человек стали жертвами падения лайнера AirAsia в Индонезии.