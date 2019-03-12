Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии

Государственная дума на заседании приняла законопроект, дающий право студентам вузов и учреждений среднего специального образования на отсрочку от армии. Авторами идеи выступили вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по обороне Владимир Шаманов.

Юноши, которым еще в школе исполнилось 18 лет, могут воспользоваться отсрочкой от призыва, чтобы учиться в бакалавриате, а потом в магистратуре. Аналогичной возможностью могут воспользоваться студенты колледжей.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее заявлял, что юноши, которые достигли совершеннолетия еще в школе, находятся в неравных условиях относительно тех, кто достиг 18 лет уже после школы. Политик уверен, что закон исправит данную несправедливость.

Студентам используют отсрочку сразу после школы, а после окончания бакалавриата им приходится идти в армию, хотя они планировали продолжать учиться в магистратуре. Благодаря законопроекту молодые люди смогут обучаться без перерыва.

Ярова подтвердила, что закон обеспечит равные возможности для всех. Вместе с тем, для молодежи создаются условия для планирования и службы в армии, отметила она.