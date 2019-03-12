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11:39   12 Марта 2019
Россия

Туристический центр Тайваня открылся в Москве

Туристический центр Тайваня открылся в Москве

Ассоциация туристических операторов России 12 марта сообщила об открытии тайваньского туристического центра в Москве. Глава национального туристического бюро Тайваня Эрик Лин на мероприятии отметил, что центр расскажет россиянам о туристических возможностях региона.

«Мы открываем информационно-туристический центр, чтобы простимулировать спрос со стороны российских туристов», — указал он.

Также на церемонии открытия туристического представительства острова в столице рассказали, что за прошлый год Тайвань посетили более десяти тысяч российских туристов. Показатель на 12,5 процентов превысил число 2017 года.

Глава бюро напомнил гражданам России об отсутсвии визового режима, дешевезне отдыха, прямом авиасообщении, круглогодичности и многограности турисчического направления.

Правительство острова в прошлом году ввело безвизовый въезд для жителей России. Режим действует до 31 июля этого года. Однако Лин указал, что с большой вероятностью его продлят для российских туристов.  

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Автор: Анна Манц
#москва #туризм #тайвань #центр

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