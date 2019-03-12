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11:35   12 Марта 2019
Весь мир

Экс-советник Трампа считает, что США преувеличивают угрозу «Северного потока — 2»

Экс-советник Трампа считает, что США преувеличивают угрозу «Северного потока — 2»

Бывший советник лидеров США Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего Дэвид Бэнкс убежден, что Белый дом сильно преувеличивает угрозу, которую якобы несет «Северный поток — 2» европейской энергобезопасности. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против проекта газопровода. О новых ограничительных мерах писала и газета Wall Street Journal, ссылаясь на ряд официальных лиц США.

Экс-советник Трампа считает, что США преувеличивают угрозу «Северного потока — 2»

Бэнкс подчеркнул, что его мнение отличается от общепринятого, поскольку доминирование России на энергетическом рынке ЕС его не так беспокоит. 

«США сейчас – один из крупнейших газовых экспортеров и продолжат расти в этом направлении. Сила рынка уменьшит способности России использовать этот рычаг в отношении ЕС», — пояснил Бэнкс.

Он добавил, что из-за ужесточения требований ЕС по выбросам парникового газа, российским компаниям, например «Газпрому», придется вкладываться в инфраструктуру. США же наоборот находятся в более выигрышной ситуации.

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Автор: Виктория Разумовская
#газпром #энергетика #северный поток -2 #бэнкс

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