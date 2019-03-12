Бывший советник лидеров США Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего Дэвид Бэнкс убежден, что Белый дом сильно преувеличивает угрозу, которую якобы несет «Северный поток — 2» европейской энергобезопасности. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции против проекта газопровода. О новых ограничительных мерах писала и газета Wall Street Journal, ссылаясь на ряд официальных лиц США.

Бэнкс подчеркнул, что его мнение отличается от общепринятого, поскольку доминирование России на энергетическом рынке ЕС его не так беспокоит.

«США сейчас – один из крупнейших газовых экспортеров и продолжат расти в этом направлении. Сила рынка уменьшит способности России использовать этот рычаг в отношении ЕС», — пояснил Бэнкс.

Он добавил, что из-за ужесточения требований ЕС по выбросам парникового газа, российским компаниям, например «Газпрому», придется вкладываться в инфраструктуру. США же наоборот находятся в более выигрышной ситуации.