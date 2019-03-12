Сингапур и Австралия приостановили полеты всех Boeing 737 MAX после авиакастрофы

Сингапур и Австралия во вторник, 12 марта приостановили полеты всех самолетов Boeing 737 MAX в свои аэропорты и обратно. Об этом сообщает Reuters. Ранее такое же решение об эксплуатации последней модели самолетов американского авиастроителя приняли Китай и Индонезия. Данные шаги являются реакцией на второе крушение данной модели менее чем за пять месяцев.

Происшествие стало причиной потери Boeing Co миллиардов долларов. Акции компании в понедельник упали на пять процентов, в целом же после катастрофы они снизились уже более чем на 13 процентов.

По данным издания Flightglobal, самый крупный в мире авиапарк самолетов Boeing 737 MAX имеет Китай, где в настоящее время обслуживается 97 летательных средств этой модели.

Ранее стало известно, что Федеральное управление авиации США обяжет Boeing модернизировать лайнеры 737 MA X 8 и 737 MAX 9 после трагедии в Эфиопии. На минувшей неделе Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение рядом с городом Дэбрэ-Зэйт. Все находившиеся на борту 157 человек погибли.

Первая авиакатастрофа с участием Boeing 737 произошла в конце октября прошлого года в Индонезии. Причиной могла послужить поломка датчика скорости. На борту судна на момент падения находились 189 человек.