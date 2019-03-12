Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

Премьер-министр встретился с победителями соревнований в Деревне Универсиады в Красноярске, похвалил спортивные объекты, отметил отличный вкус местных блинов из столовой для спортсменов и купил открытку. О визите Дмитрия Медведева в Красноярск сообщает РИА Новости.

Глава кабинета министров поздравил призеров Универсиады-2019 и отметил, что их победы на соревнованиях в Красноярске — залог будущих побед российского спорта. Встреча спортсменов с премьер-министром состоялась на территории Сибирского федерального университета, где сейчас находится Деревня Универсиады. Медведев похвалил спортивные объекты, возведенные для соревнований, подчеркнув, что «это останется на будущее».

«Это мирового уровня соревнования и объекты мирового уровня», — заметил он.

Премьер надеется, что инфраструктура Универсиады будет использоваться и в дальнейшем как для тренировок спортсменов, так и для активных жителей Красноярского края. Показали территорию Деревни Медведеву ее мэр Максим Орешников и губернатор Красноярского края Александр Усс. После этого премьер-министр посетил тренажерные залы для спортсменов и комнаты отдыха, а также зашел в отделение «Почты России» и купил там юбилейную монету и открытку, выпущенные в честь Универсиады.

В конце своего визита Медведев зашел в столовую для спортсменов, где попробовал блины. Повара рассказали ему, что ежедневно в столовой пекут не менее 7 тысяч штук блинов, так как это блюдо является любимым у спортсменов. Премьер-министр отведал блинчики и похвалил их вкус. Накануне Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта.

Сегодня состоялось закрытие Универсиады в Красноярске, которая началась 2 мая. В ходе спортивных соревнований было разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Россия заняла первое место в медальном зачете, собрав 111 наград: 40 золотых, 39 серебряных и 32 бронзовые. Специально к Универсиаде в Красноярске было построено 34 новых спортивных, транспортных и медицинских объекта.