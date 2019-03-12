Толстой предложил пересмотреть верховенство международных норм над законами РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обсудить статью 15 Конституции России, где говорится о верховенстве международных законов над российскими.

На заседании ГД он напомнил о 25-й годовщине российской Конституции, в связи с чем предложил обсудить поправки в пункт четвертый статьи 15.

«Может быть, пора задуматься», — предложил Толстой.

Депутат обеспокоен тем, что Россия признает резолюции, направленные против нее, при этом собственные решения задвигает на второй план.

Статья 15 Конституции РФ находится в «Глава 1. Основы конституционного строя». Изменить ее можно только при отмене всего документа.