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11:17   12 Марта 2019
Россия

Толстой предложил пересмотреть верховенство международных норм над законами РФ

Толстой предложил пересмотреть верховенство международных норм над законами РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил обсудить статью 15 Конституции России, где говорится о верховенстве международных законов над российскими.

На заседании ГД он напомнил о 25-й годовщине российской Конституции, в связи с чем предложил обсудить поправки в пункт четвертый статьи 15.

«Может быть, пора задуматься», — предложил Толстой.

Депутат обеспокоен тем, что Россия признает резолюции, направленные против нее, при этом собственные решения задвигает на второй план.

Статья 15 Конституции РФ находится в «Глава 1. Основы конституционного строя». Изменить ее можно только при отмене всего документа.

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Автор: Павел Никифоров
#госдума #конституция #толстой

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