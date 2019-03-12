Мачеха Киркорова шокирована новостями о покушении на певца

Покушение на Филиппа Киркорова планировалось в Дагестане. Четверых местных жителей обвинили в подготовке взрыва на концерте, который проходил тогда в Махачкале, в 2017 году. Об этом рассказал адвокат одного из фигурантов дела Исрафила Гададова.

Издание Nation News приводит реакцию мачехи артиста Людмилы Киркоровой на известие. Женщина призналась, что сообщение о подготовке покушения на певца повергло ее в настоящий шок.

«Да вы что, я не слышала об этом. Я об этом раньше не знала, сейчас буду своим звонить. Это ужас, я в шоке. Я пока больше ничего не могу сказать», — заявила Людмила Киркорова.

Ранее сообщалось, что ФАС признала рекламу лекарственного средства «Гексорал», в которой снялся Киркоров, нарушающей закон. В частности, в федеральном органе недовольны тем, что рекламщики в ролике использовали утверждение о превосходстве товара, а также утверждали, что положительный эффект от применения медикамента гарантирован. Это, отмечает ФАС, нарушает положения закона «О рекламе».