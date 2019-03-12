Медведев отметил важность господдержки детского и юношеского спорта
Российский премьер Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. Речь об этом зашла на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ.
Он отметил, что в связи с проведением Универсиады внимание властей направлено на поддержку детско-юношеского спорта.
«Универсиада — это и есть продолжение развития детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может», — добавил он.
Потеря этой составляющей когда-то сказалась на результатах России в большом спорте сейчас. Медведев подчеркнул, что программа «Спорт — норма жизни» предусматривает строительство большого количества мощностей и по зимним, и по летним видам спорта. Большая часть госинвестиций будет направлена именно на этот федеральный проект.
«Нет этой составляющей — значит, спорта высоких достижений просто не существует. Так что не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные», — подытожил премьер.
Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Красноярск. Завтра премьер-министр посетит ряд спортивных объектов Универсиады, примет участие в церемонии закрытия и поздравит победителей и призеров #Универсиада2019 #Красноярск pic.twitter.com/FzcrosxYYg— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 11, 2019