Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

 Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии

Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

 Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes

Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes
Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

 Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии

Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

 Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes

Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes
11:11   12 Марта 2019
Россия

Медведев отметил важность господдержки детского и юношеского спорта

Медведев отметил важность господдержки детского и юношеского спорта

Российский премьер Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. Речь об этом зашла на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ.

Он отметил, что в связи с проведением Универсиады внимание властей направлено на поддержку детско-юношеского спорта.

«Универсиада — это и есть продолжение развития детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может», — добавил он.

Медведев отметил важность господдержки детского и юношеского спорта

Потеря этой составляющей когда-то сказалась на результатах России в большом спорте сейчас. Медведев подчеркнул, что программа «Спорт — норма жизни» предусматривает строительство большого количества мощностей и по зимним, и по летним видам спорта. Большая часть госинвестиций будет направлена именно на этот федеральный проект.

«Нет этой составляющей — значит, спорта высоких достижений просто не существует. Так что не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные», — подытожил премьер.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#медведев #спорт #общество #универсиада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...