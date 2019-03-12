Медведев отметил важность господдержки детского и юношеского спорта

Российский премьер Дмитрий Медведев пообещал, что правительство будет инвестировать в развитие детского и юношеского спорта, без которого невозможен спорт высоких достижений. Речь об этом зашла на встрече с тренерами и студентами — членами сборной РФ.

Он отметил, что в связи с проведением Универсиады внимание властей направлено на поддержку детско-юношеского спорта.

«Универсиада — это и есть продолжение развития детско-юношеского спорта, потому что без этой составляющей вообще никакого спорта быть не может», — добавил он.

Потеря этой составляющей когда-то сказалась на результатах России в большом спорте сейчас. Медведев подчеркнул, что программа «Спорт — норма жизни» предусматривает строительство большого количества мощностей и по зимним, и по летним видам спорта. Большая часть госинвестиций будет направлена именно на этот федеральный проект.

«Нет этой составляющей — значит, спорта высоких достижений просто не существует. Так что не сомневайтесь: инвестиции будут нормальные», — подытожил премьер.