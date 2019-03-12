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11:09   12 Марта 2019
Россия

Роскомнадзор не нашел нарушений в шутке Comedy Woman про генерала Карбышева

Роскомнадзор не нашел нарушений в шутке Comedy Woman про генерала Карбышева

Роскомнадзор не нашел нарушения законодательства РФ в шутке о смерти генерала Дмитрия Карбышева в эфире комедийной передачи Comedy Woman. Ведомство представило официальный ответ на соответствующее обращение депутатов Госдумы.

«Вопрос этики изложения материала журналистами не разрешается на уровне действующего законодательства и лежит в плоскости профессионального саморегулирования», — приводит «Царьград» ответ РКН.

Напомним, что речь идет о передаче Comedy Woman, которая регулярно выходит в эфир на телеканале ТНТ. В одном из недавних выпусков юмористического шоу одна из артисток озвучила шутку о смерти героя Великой Отечественной войны генерала Дмитрия Карбышева, который был убит нацистами в концлагере. Актриса уже принесла извинения за сказанное со сцены, а видеозапись с фрагментом передачи, где прозвучала шутка, была удалена с большинства сайтов.

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Автор: Алла Ларионова
#роскомнадзор #comedy woman #генерал карбышев

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