МИД России направил Украине ноту по Договору о дружбе

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, которая содержит список ее нарушений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

МИД призвал государство соблюдать взятые обязательства «не на словах, а на деле».

«Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — указало ведомство.

17 сентября прошлого года украинский президент Петр Порошенко утвердил предложение Совета национальной безопасности и обороны страны не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соглашение в 1997 году подписали лидеры стран Леонид Кучма и Борис Ельцин. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года после обмена грамотами о ратификации.