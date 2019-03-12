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11:03   12 Марта 2019
Россия

МИД России направил Украине ноту по Договору о дружбе

МИД России направил Украине ноту по Договору о дружбе

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, которая содержит список ее нарушений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

МИД призвал государство соблюдать взятые обязательства «не на словах, а на деле».

«Ведь все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — указало ведомство.

17 сентября прошлого года украинский президент Петр Порошенко утвердил предложение Совета национальной безопасности и обороны страны не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Соглашение в 1997 году подписали лидеры стран Леонид Кучма и Борис Ельцин. Документ вступил в силу 1 апреля 1999 года после обмена грамотами о ратификации.

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Автор: Анна Манц
#украина #мид #нота #договородружбе

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