Шведские ученые уверены, что Россия проиграла гонку за звание военной сверхдержавы

Специалисты шведского института оборонных исследований заявили, что Москва продолжает участвовать в гонке за звание военной сверхдержавы, но проигрывает.

Аналитик Йонас Кьеллен полагает, что Россия заменяет недостаток оружия техникой для радиоэлектронной борьбы. За основу РФ берет советские технологии, которые вскоре станут неактуальны.

Ученый уверен, что использование таких дешевых технологий, оставшихся со времен холодной войны говорит о том, что у Москвы не получается идти в ногу с западными странами. Кьеллен добавил, что Россия и дальше продолжит развивать технологии военной сферы, но медленнее, чем это делают на Западе. Слова ученого привел «Царьград».