Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

 Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии

Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

 Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes

Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes
Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

Медведев встретился со спортсменами и поел блинов на Универсиаде в Красноярске

 Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии

Госдума приняла законопроект о нескольких отсрочках от армии
Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

Украинская певица Maruv на Евровидении-2019 поддержит Россию

 Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии
Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

Два пилота погибли при крушении военного самолета в Китае

 Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes

Россиянин оказался самым богатым жителем Лондона по версии Forbes
11:18   12 Марта 2019
Россия

Четырех жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова

Четырех жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова

Следствие обвиняет предполагаемых сторонников «Исламского государства»* в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Исрафила Гададова.

Следствие считает, что весной 2017 года четыре махачкалинца присягнули Исламскому государству* и запланировали теракт. Для этого молодые люди решили заложить самодельные взрывные устройства на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, который состоялся 6 июля 2017 года. Устроить взрыв злоумышленникам не удалось из-за полицейских, охраняющих концертный зал: они не смогли проникнуть внутрь помещения со взрывчаткой.

Обвиняемых задержали осенью 2017 года. Адвокат сообщил, что на прошлой неделе следствие было окончено, а четверым фигурантам предъявили окончательные обвинения. Никто их них не признает причастность к преступлениям, в которых их обвиняет следствие, но адвокат одного из подсудимых утверждает, что его подзащитный не хотел массовых смертей, а желал убить Филиппа Киркорова.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — сообщил адвокат.

В пресс-службе певца никак не прокомментировали происходящее, заявив, что эту тему артист не комментирует.

Четверо молодых людей обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, содействии терроризму, незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и участии в вооруженном формировании. 

*террористическая организация, запрещена судом в России

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#суд #россия #дагестан #терроризм #иг #происшествия #взрыв #политика #полиция #концерт #новости #общество #махачкала #киркоров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...