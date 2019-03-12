Следствие обвиняет предполагаемых сторонников «Исламского государства»* в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Исрафила Гададова.

Следствие считает, что весной 2017 года четыре махачкалинца присягнули Исламскому государству* и запланировали теракт. Для этого молодые люди решили заложить самодельные взрывные устройства на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, который состоялся 6 июля 2017 года. Устроить взрыв злоумышленникам не удалось из-за полицейских, охраняющих концертный зал: они не смогли проникнуть внутрь помещения со взрывчаткой.

Обвиняемых задержали осенью 2017 года. Адвокат сообщил, что на прошлой неделе следствие было окончено, а четверым фигурантам предъявили окончательные обвинения. Никто их них не признает причастность к преступлениям, в которых их обвиняет следствие, но адвокат одного из подсудимых утверждает, что его подзащитный не хотел массовых смертей, а желал убить Филиппа Киркорова.

«По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв», — сообщил адвокат.

В пресс-службе певца никак не прокомментировали происходящее, заявив, что эту тему артист не комментирует.

Четверо молодых людей обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, содействии терроризму, незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и участии в вооруженном формировании.

*террористическая организация, запрещена судом в России