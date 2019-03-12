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10:57   12 Марта 2019
Россия

Передвижная выставка трофейного оружия из Сирии прибыла в Челябинск

Передвижная выставка трофейного оружия из Сирии прибыла в Челябинск

Железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейного оружия, техники и оборудования, которые были изъяты у боевиков в Сирии, прибыл во вторник, 12 марта в Челябинск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). Благодаря этому горожане первыми на Урале увидят сирийские трофеи​​​.

«Во время проведения специальных операций в Сирийской Арабской Республике более 2,5 тысячи военнослужащих округа награждены государственными наградами и свыше 4 тысяч наградами Минобороны РФ», — добавили в пресс-службе.

Для жителей и гостей города открыты все выставочные площадки, отметили в ЦВО. Экскурсии проведут те, кто непосредственно участвовал в специальных операциях в САР, добавил генерал-полковник Александр Лапин.

Передвижная выставка трофейного оружия из Сирии прибыла в Челябинск

Всего в составе 20 вагонов. На выставке представлено более 500 трофеев, на платформах уникального состава находятся образцы военной техники, ранее используемой террористами. 

Перед прибытием поезда на вокзале прошел торжественный концерт с участием местных творческих коллективов. Также там начал работать мобильный пункт отбора желающих поступить на военную службу по контракту.

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Автор: Алла Ларионова
#террористы #оружие #выставка

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