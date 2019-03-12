Запуск «Прогресса МС-11» застрахуют на 3,6 миллиарда рублей

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) проводит тендер на страхование запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС. Страховая сумма — 3,58 миллиарда рублей.

В страховку входит подлимит в 100 миллионов рублей, который будет задействован в случае прерванного зажигания. Согласно документам, страховым случаем может стать полная гибель ракеты. Это означает не выведение корабля на заданную орбиту, либо если корабль или ракета-носитель будут полностью разрушены или утрачены, либо если корабль не сможет по техническим причина стыковаться с МКС.

Страховым случаем не является гибель застрахованного имущества в результате терактов и диверсий, воздействия противоспутникового оружия, а также естественного износа ракеты.

ЦЭНКИ определится со страховщиком 21 марта. Максимальная стоимость контракта составляет 231,4 миллиона рублей. Пуск «Прогресса МС-11» запланирован на 4 апреля.