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10:39   12 Марта 2019
Весь мир

Беженцы сирийского лагеря «Рукбан» страдают от острой нехватки питьевой воды

Беженцы сирийского лагеря «Рукбан» страдают от острой нехватки питьевой воды

Беженцам печально известного сирийского лагеря «Рукбан» остро недостает питьевой воды, на каждого жителя в настоящее время приходится не больше пяти литров в сутки. Соответствующие данные содержатся в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

«Несмотря на усилия иорданцев, воды в лагере критически не хватает… Простой расчет показывает, что каждый житель лагеря может получать не более пяти литров воды в сутки», — отмечается в сообщении.

Беженцы сирийского лагеря «Рукбан» страдают от острой нехватки питьевой воды

Кроме того, в заявлении сказано, что данного объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но абсолютно не хватает для личной гигиены и стирки, что приводит к антисанитарии.

Только от Иордании сейчас зависит то, есть ли у беженцев «Рукбана» вода. В координационных штабах заметили, что на снимках из космоса можно увидеть, как организована подача воды жителям лагеря. За его стеной находятся цистерны объемом 210 кубических метров, куда заливают воду, привезенную из Иордании.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #вода #рукбан

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