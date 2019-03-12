Сестра Ким Чен Ына стала депутатом Верховного народного собрания

Сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон — избрали депутатом Верховного народного собрания. Об этом сообщило информационное агентство Киодо.

По данным СМИ, ее имя внесено в списки депутатов, которые объявили по северокорейскому радио.

Выборы в Верховное народное собрание состоялись в воскресенье, 10 марта, на безальтернативной основе. Во вторник, 12 марта, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало окончательные итоги выборов.

Согласно сводным данным, 99,99 процента всех избирателей приняли участие в выборах. 100 процентов отдали свои голоса за кандидатов, зарегистрированных в соответствующих избирательных округах. Всего было избрано 687 депутатов.