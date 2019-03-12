Венесуэла из-за блэкаута частично остановила добычу нефти

Добыча нефти в Венесуэле частично остановилась после масштабного отключения электричества в стране. Об этом сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника местного Министерства нефти.

«Работа нефтяных скважин была остановлена, добыча в некоторых частях страны приостановлена, так как индустрия зависит от национальной электросети», — отметил сотрудник ведомства​​​.

При этом источник агентства не привел подробностей о масштабах или продолжительности остановки добычи. Однако он отметил, что ситуация является серьезной.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел в конце минувшей недели из-за ЧП на крупнейшей в стране Гидроэлектростанции. Власти называют инцидент диверсией, а также энергетической войны против Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро обвинил американского коллегу Дональда Тармпа в атаке на энергосистему Венесуэлы. Он отметил, что только американское правительство располагает технологиями, необходимыми для осуществления этой диверсии.