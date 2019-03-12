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10:13   12 Марта 2019
Весь мир

Стартовали церемонии по отречению императора Японии от престола

Стартовали церемонии по отречению императора Японии от престола

Император Японии Акихито 12 марта начал проводить серию церемоний по отречению от престола, большинство из которых представляют доклады о событии божественным предкам.

Он посетил святилище солнечной богини Аматэрасу — прародительницы династии японских монархов. Оно находится на территории дворцового комплекса императора в Токио. Акихито облачился в старинное одеяние и высокий головной убор по моде раннего средневековья. Его сопровождали придворные, один из которых нес меч — символ императорского могущества.

После него моления совершил старший сын, наследный принц Нарухито. В храме также пребывали члены семьи.

Акихито проведет 11 подобных церемоний, в частности в древних столицах Нара и Киото. В городах он расскажет об отречении мифическому основателю династии — императору Дзимму. Согласно легенде, он был прямым потомком Аматэрасу и жил в 711–585 годах до нашей эры.

Стартовали церемонии по отречению императора Японии от престола

85-летний император решил отречься от престола по собственному желанию. Процедура завершится 30 апреля. В японском законодательстве указано, что монарх должен находится на престоле пожизненно, однако для Акихито парламент сделал исключение через принятие специального закона. Уже 1 мая новым императором Японии станет 59-летний Нарухито. Церемонии в связи с событием будут проходить до осени.

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Автор: Анна Манц
#япония #акихито #император #отречение

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