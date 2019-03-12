Стартовали церемонии по отречению императора Японии от престола

Император Японии Акихито 12 марта начал проводить серию церемоний по отречению от престола, большинство из которых представляют доклады о событии божественным предкам.

Он посетил святилище солнечной богини Аматэрасу — прародительницы династии японских монархов. Оно находится на территории дворцового комплекса императора в Токио. Акихито облачился в старинное одеяние и высокий головной убор по моде раннего средневековья. Его сопровождали придворные, один из которых нес меч — символ императорского могущества.

После него моления совершил старший сын, наследный принц Нарухито. В храме также пребывали члены семьи.

Акихито проведет 11 подобных церемоний, в частности в древних столицах Нара и Киото. В городах он расскажет об отречении мифическому основателю династии — императору Дзимму. Согласно легенде, он был прямым потомком Аматэрасу и жил в 711–585 годах до нашей эры.

85-летний император решил отречься от престола по собственному желанию. Процедура завершится 30 апреля. В японском законодательстве указано, что монарх должен находится на престоле пожизненно, однако для Акихито парламент сделал исключение через принятие специального закона. Уже 1 мая новым императором Японии станет 59-летний Нарухито. Церемонии в связи с событием будут проходить до осени.