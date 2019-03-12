Посол США не поедет на Петербургский экономический форум из-за ареста Майкла Калви

Посол США в России Джон Хантсман, а также ряд американских бизнесменов и чиновников, не планируют посещать Петербургский международный экономический форум, пока основатель Baring Vostok Майкл Калви остается под арестом. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на слова Хантсмана и источники.

По информации издания, в этом году ПМЭФ не собирается посещать ни один из руководителей американских компаний. Посол Джон Хантсман сообщил журналистам, что не будет участвовать в российском форуме, пока гражданин США Майкл Калви находится под стражей в Москве по обвинению в хищении 2,5 миллиардов рублей из банка «Восточный». Делегация американских гостей традиционно была одной из самых крупных на форуме в Петербурге: восемь топ-менеджеров из США и посол Хантсман приняли участие в прошлом году. Накануне дипломат посещал арестованного Калви в СИЗО.

Московская полиция арестовала американца Майкла Калви и еще нескольких сотрудников компании Baring Vostok в середине февраля. Следствие считает, что фигуранты дела о мошенничестве похитили деньги из банка «Восточный». 51,6 процентов акций этого банка контролирует компания Калви Baring Vostok через кипрскую Evison Holdings. Сам Калви отрицает обвинения и утверждает, что дело начато из-за его конфликта с акционерами банка. Защита Майкла Калви просила о переводе под домашний арест, но Мосгорсуд оставил задержанного в следственном изоляторе.

С момента открытия дела Baring Vostok некоторые представители американского бизнеса отменили свои поездки в Россию. Один из собеседников издания поделился мнением, что дело Калви «напугало» бизнесменов и им кажется, что подобное «может случиться с кем угодно». В посольстве США в Москве отказались от комментариев. В Baring Vostok попросили Владимира Путина взять дело Майкла Калви под личный контроль.