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 Венесуэла из-за блэкаута частично остановила добычу нефти

Венесуэла из-за блэкаута частично остановила добычу нефти
9:57   12 Марта 2019
Россия

Жители Москвы смогут бесплатно провериться на туберкулез

Жители Москвы смогут бесплатно провериться на туберкулез

Департамент здравоохранения Москвы проводит акцию, в рамках которой москвичи смогут бесплатно проверить состояние своих легких.

Это можно будет сделать с 12 марта по 14 апреля более чем в ста медицинских учреждениях столичного департамента здравоохранения. Сделать флюорографию, чтобы выявить туберкулез и другие заболевания легких, можно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 (мск) в восьми филиалах Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом.

Также всем желающим прочтут лекции, которые посвящены профилактике туберкулеза. Они будут проходить на базе медицинских учреждений.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечают 24 марта.

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Автор: Виктория Разумовская
#медицина #здравоохранение #туберкулез

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