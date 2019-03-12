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9:48   12 Марта 2019
Россия

Ракету «Союз» установили на стартовый стол Байконура

Ракету «Союз» установили на стартовый стол Байконура

Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» находятся на стартовом столе космодрома Байконур, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Собеседник указал, что аппараты вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом комплексе площадки № 1 «Гагаринский старт».

«Начались работы по программе первого стартового дня», — рассказали в пресс-службе.

Старт ракеты назначен на 14 марта в 22.14 по московскому времени. Корабль доставит экипаж на Международную космическую станцию. Полет пройдет по короткой схеме, то есть «Союз» сделает четыре витка вокруг Земли, при стандартной — 34. Состыковка с МКС должна пройти 15 марта в 4.07 по московскому времени.

Состав экипажа корабля: россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и американка Кристина Кук. Космонавт и астронавт не попали на МКС из-за аварии ракеты носителя «Союз-ФГ».

Космонавты пробудут в космическом пространстве 203 дня, их возвращение на Землю запланировано на 3 октября. За время пребывания они примут грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнят выход в открытый космос и проведут научные эксперименты.

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Автор: Анна Манц
#байконур #установка #союз #мс-12

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