Саратовский полицейский прошел семь километров для спасения замерзающей семьи

Отец семейства, оказавшегося в снежном плену, обратился за помощью к полицейским Базарно-Карабулакского района. По телефону он рассказал стражам порядка, что вместе с близкими родственниками застрял в снегах на участке трассы между селами Старые Бурасыи и Малые Озерки. В салоне авто помимо мужчины находились его жена и 15-летний сын.

Местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД России по Саратовской области сообщили о том, на помощь семье отправились младшие лейтенанты полиции Игорь Еремин и Ренат Байбулатов.

«Проехать до села Тепляковка экипаж не смог из-за снежных заносов. Полицейскими было принято решение перекрыть этот участок дороги», — отметили в МВД.

В результате Еремин отправился пешком искать замерзающих людей. В сильную метель полицейскому пришлось пройти семь километров, чтобы обнаружить семью. Добравшись до них, инспектор вызвал еще одного правоохранителя на снегоходе, который отвез ребёнка к бабушке и доставил бензин. После туда пробралась снегоуборочная техника и автомобиль отбуксировали.