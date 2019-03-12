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9:37   12 Марта 2019
Россия

СК могут наделить полномочиями по организации судебных экспертиз

СК могут наделить полномочиями по организации судебных экспертиз

Следственный комитет могут наделить полномочиями по организации судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин.

СК РФ сможет организовывать и производить судебные экспертизы. Речь идет о молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической экспертизах. Последняя предусматривает использование полиграфа.

Также на ведомство могут возложить полномочия по организации и производству почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, физико-химической, пожарно-технической, экологической, медико-криминалистической экспертиз. Кроме того, следователи смогут проводить экспертизу холодного оружия и технико-криминалистическую экспертизу документов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #следственный комитет

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