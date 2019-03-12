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9:41   12 Марта 2019
Россия

Названы российские регионы с самым низким уровнем смертности

Названы российские регионы с самым низким уровнем смертности

Наиболее низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе и на Севере. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

К примеру, в прошлом году в Ингушетии умерли лишь три человека на тысячу населения, в Чечне – 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – по 7,8, в Тюменской области – 7,9. При этом худший результат наблюдается у Псковской и Тверской, в этих регионах РФ в 2018 году в среднем умирали по 16,8 человека на тысячу. В Новгородской области показатель смертности в прошлом году составил 16,5 человека, в Ивановской – 16, а во Владимирской – 15,8.

Названы российские регионы с самым низким уровнем смертности

В среднем смертность по стране по результатам минувшего года составила 12,4 человека на тысячу человек населения, отмечает Росстат. Также подчеркивается, что на данные показатели влияет и структура регионов, ведь чем больше в них проживает пожилых жителей – тем выше показатель и наоборот.

Ранее Минздрав сообщил о том, что в России материнская смертность с 2000 года сократилась в четыре раза. Положительной статистики удалось добиться благодаря реализации программы по строительству перинатальных центров.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #статистика #росстат #смертность

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