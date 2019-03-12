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 Венесуэла из-за блэкаута частично остановила добычу нефти

Венесуэла из-за блэкаута частично остановила добычу нефти
9:19   12 Марта 2019
Весь мир

Мадуро обвинил Трампа в атаке на энергосистему Венесуэлы

Мадуро обвинил Трампа в атаке на энергосистему Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник в обращении к нации, которое транслировалось в Periscope, заявил, что глава США Дональд Трамп в первую очередь ответственен за атаку на электросети страны.

«Главный ответственный за кибернетическую атаку на электрическую систему Венесуэлы — Дональд Трамп», — сообщил венесуэльский лидер.

Мадуро отметил, что против Венесуэлы была осуществлена кибернетическая высокотехнологичная атака. Столь развитыми технологиями, заметил он, располагает только американское правительство. Политик подчеркнул, что факт этой атаки был обнаружен.

«Мы это выявили, я вам говорю сейчас, мы это локализовали», — заверил он.

Мадуро обвинил Тармпа в атаке на энергосистему Венесуэлы

Мадуро также подчеркнул, что в настоящее время ведется работа над тем, чтобы «вернуть ситуацию к прежнему уровню».

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта в результате аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) объявила о том, что случившееся является диверсией и частью энергетической войны против Венесуэлы. Сам Мадуро ранее обвинил в развязывании конфронтации американскую сторону. Он также пообещал, что страна убедительно ответит на агрессию со стороны США.

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Автор: Алла Ларионова
#венесуэла #мадуро #энергетический коллапс

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