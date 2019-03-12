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9:14   12 Марта 2019
Весь мир

Требования к пилотам Boeing 737 MAX ужесточили в Индии

Требования к пилотам Boeing 737 MAX ужесточили в Индии

Главное управление гражданской авиации Индии (Directorate General of Civil Aviation, DGCA) согласовало новые правила, которые ужесточают требования к пилотам, летающим на самолетах Boeing 737 MAX 8. Это произошло после крушения в Эфиопии.

Новые требования касаются количества часов, которые пилот налетал на этой модели воздушного судна. Таким образом, Boeing 737 MAX 8 могут управлять командиры, имеющие налет на этом типе самолета не менее 1000 часов, а вторые пилоты — не менее 500 часов. Раньше таких требований не было, сообщает телеканал NDTV.

Кроме того, специалисты провели дополнительные проверки самолетов этой модели. В ходе них не было выявлено ничего, «вызывающего беспокойство».

В Индии такие самолеты используют две авиакомпании — Jet Airways и SpiceJet. У SpiceJet есть 13 таких лайнеров, все они активно эксплуатируются. В составе парка Jet Airways есть пять таких самолетов, в настоящее время компания решила их не использовать.

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #индия #общество #boeing 737 max 8

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