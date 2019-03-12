Детский омбудсмен Петербурга не нашла связи с политикой в деле активиста «Весны»

Электронная приемная уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой за прошедшие выходные пополнилась заявлениями с требованием прекратить уголовное преследование активиста «Весны» Владимира Казаченко, которого подозревают в педофилии. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте регионального детского омбудсмена.

В публикации указано, что логику защитников взрослого человека, которого обвиняют в развратных действиях, «понять довольно сложно». Обращающиеся обосновывают позицию «политической подоплекой», условностью возраста согласия и тем, что Казаченко сам недавно был несовершеннолетним.

По всем инцидентам, которые произошли с участием детей и подростков, Агапитова запрашивает дополнительные данные у следственных органов. Также произошло и в этом случае.

«Даже имея изрядную долю фантазии, усмотреть «политическую подоплеку» в информации, предоставленной следователями, совершенно невозможно. Никаких претензий помимо «развратных действий сексуального характера без применения насилия в отношении несовершеннолетней» к молодому человеку не предъявляется», — отмечено в сообщении.

Преступление уголовно наказуемо, а значит молодому человеку придется отвечать по всей строгости закона. Аргумент, что активисту самому только исполнилось 18 лет, не поможет. «Неактуальность» возраста согласия омбудсмен назвала сомнительным. Вопрос о снижении обсуждают только на дебатах, которые организованы при участии активистов того же молодежного движения.

«Или это такая новая форма политической борьбы – сначала совершаешь преступление, а потом борешься за отмену этой нормы закона?», — недоумевает Агапитова.

Она отметила, что попытка смешать политику и «обычную уголовщину» выглядит глупо. Омбудсмен призвала «Весну» думать о «чистоте рядов», а не покрывать лидеров, которые подозреваются в преступлении. Ответственность за подобные вещи для всех одинакова, «вне зависимости от политической принадлежности».

18 февраля друга активиста Вадима Тишкина и 14-летнюю девушку задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических веществ. В телефоне несовершеннолетней обнаружили видеозаписи порнографического содержания, где молодые люди употребляют наркотики и вступают в интимные отношения. На кадрах также запечатлены сам Казаченко и 16-летняя девушка. «Весна» заявила, что не исключит подозреваемого из движения.