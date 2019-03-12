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Россияне стали реже болеть туберкулезом

Россияне стали реже болеть туберкулезом

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8:43   12 Марта 2019
Россия

Россияне стали реже болеть туберкулезом

Россияне стали реже болеть туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом снизилась в России. По итогам прошлого года количество россиян, которые впервые заболели туберкулезом, составило 65 тысяч человек. В 2017 году этот показатель составлял 70 тысяч человек. 

Согласно предварительным данным, в 2018 году впервые заболели туберкулезом 65234 человека, а в 2017 — 70861 человек.

Если пересчитывать, то этот показатель на 100 тысяч населения в России в прошлом году составил 44,4 случая, а в 2017 году — 48,3 случая.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что мужчины в два раза чаще женщин заражались в прошлом году туберкулезом. Всего в больницы попали 44236 мужчин и 20998 женщин. Согласно статистике, чаще болезнь поражает жителей городов: в 2018 году было зафиксировано 47 тысяч случаев, среди сельских жителей — 18 тысяч случаев.

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Автор: Виктория Разумовская
#медицина #туберкулез #минздрав рф

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