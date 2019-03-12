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Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

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8:24   12 Марта 2019
Весь мир

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

Российская военная делегация прибыла в Дели. Ее возглавляет главком Сухопутных войск Олег Салюков. Военные из РФ обсудят с индийскими коллегами проведение двусторонних учений «Индра-2019» и обучение индийских военнослужащих в военных вузах России.

Во время визита состоятся переговоры с руководящим составом сухопутных войск Индии по вопросам развития двустороннего сотрудничества, в частности, речь пойдет о проведении военных маневров «Индра» на территории Индии в этом году. Также стороны обсудят обучение индийских военнослужащих в российских вузах.   

В Минобороны РФ отметили, что российская делегация посетит одно из бронетанковых соединений, ознакомится с образовательным процессом в Национальном колледже обороны Республики Индии.  

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #индия #армия и опк #индра

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