Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

Российская военная делегация прибыла в Дели. Ее возглавляет главком Сухопутных войск Олег Салюков. Военные из РФ обсудят с индийскими коллегами проведение двусторонних учений «Индра-2019» и обучение индийских военнослужащих в военных вузах России.

Во время визита состоятся переговоры с руководящим составом сухопутных войск Индии по вопросам развития двустороннего сотрудничества, в частности, речь пойдет о проведении военных маневров «Индра» на территории Индии в этом году. Также стороны обсудят обучение индийских военнослужащих в российских вузах.

В Минобороны РФ отметили, что российская делегация посетит одно из бронетанковых соединений, ознакомится с образовательным процессом в Национальном колледже обороны Республики Индии.