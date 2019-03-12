Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сторонники, включая членов «колективос» (вооруженные проправительственные группировки), должны быть готовы к активным действиям на фоне протестов оппозиции.

Во время выступления на государственном телевидении Мадуро обратился к народному движению Венесуэлы, комитетам снабжения и производства, «колективос».

«Настало время активного сопротивления», — сказал он.

Во вторник, 12 марта, оппозиция республики собирается организовать новые акции протеста по всей стране. На данный момент большая часть страны, практически все жилые кварталы остаются без света и электричества. Продолжается это с 7 марта. На фоне политического и социально-экономического кризиса это еще больше осложняет жизнь.

С 21 по 31 января во время антиправительственных выступлений были задержаны почти 970 человек, передает НПО «Венесуэльский уголовный форум». Жертвами насилия стали не менее 40 человек.