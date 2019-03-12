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 Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции
8:04   12 Марта 2019
Весь мир

Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его сторонники, включая членов «колективос» (вооруженные проправительственные группировки), должны быть готовы к активным действиям на фоне протестов оппозиции. 

Во время выступления на государственном телевидении Мадуро обратился к народному движению Венесуэлы, комитетам снабжения и производства, «колективос».

«Настало время активного сопротивления», — сказал он.

Во вторник, 12 марта, оппозиция республики собирается организовать новые акции протеста по всей стране. На данный момент большая часть страны, практически все жилые кварталы остаются без света и электричества. Продолжается это с 7 марта. На фоне политического и социально-экономического кризиса это еще больше осложняет жизнь.

С 21 по 31 января во время антиправительственных выступлений были задержаны почти 970 человек, передает НПО «Венесуэльский уголовный форум». Жертвами насилия стали не менее 40 человек.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #венесуэла #мадуро

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