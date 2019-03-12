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7:51   12 Марта 2019
Весь мир

США отзовут всех оставшихся в Каракасе дипломатов

США отзовут всех оставшихся в Каракасе дипломатов

США на этой неделе отзовут всех остающихся в Каракасе дипломатов, поскольку считают их присутствие в Венесуэле сдерживающим фактором. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

В его письменном заявлении, распространенном Госдепом, говорится, что США отзовут весь остающийся персонал посольства в ближайшие дни.

Помпео отметил, что данное решение, как и аналогичное от 24 января отозвать всех членов семей и сократить число работников посольства до минимума, отражает ухудшение ситуации в Венесуэле.

Также госсекретарь отметил, что отзыв оставшихся дипломатов демонстрирует, что присутствие дипломатических работников США стало ограничением для американской политики. При этом не уточнил, о каком сдерживании идет речь.

После того, как большая часть персонала посольства была отозвана, Помпео заявлял, что США не прекращали отношения с Венесуэлой.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #госдеп сша #помпео

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