Пушков прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможное введение американских санкций против российского проекта газопровода «Северный поток -2».

Ранее о возможном введении новых ограничительных мер заявил министр энергетики США Рик Перри.

По словам Пушкова, в случае введения санкций против «Северного потока - 2», США рискуют «попасть впросак».

Сенатор напомнил, что Турция и Индия, наплевав на угрозы санкций, покупают С-400. Пушков отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже предупредила США о том, что Германии нужен данный проект.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод соеденит балтийское побережье России и Германию.

Против газопровода выступают США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ. Против также выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, которые считают «Северный поток-2» политическим проектом.