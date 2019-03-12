Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россияне стали реже болеть туберкулезом

Россияне стали реже болеть туберкулезом

 Аэропорт Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»

Аэропорт Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

 Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции
Россияне стали реже болеть туберкулезом

Россияне стали реже болеть туберкулезом

 Аэропорт Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»

Аэропорт Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»
Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

Представители династии Багратионов намерены судиться из-за фамилии

 Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

Россия обсудит с Индией проведение учений «Индра-2019»

 Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции

Мадуро призвал сторонников дать отпор протестам оппозиции
7:42   12 Марта 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Пушков прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможное введение американских санкций против российского проекта газопровода «Северный поток -2».

Ранее о возможном введении новых ограничительных мер заявил министр энергетики США Рик Перри.

По словам Пушкова, в случае введения санкций против «Северного потока - 2», США рискуют «попасть впросак».

Сенатор напомнил, что Турция и Индия, наплевав на угрозы санкций, покупают С-400. Пушков отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель уже предупредила США о том, что Германии нужен данный проект.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод соеденит балтийское побережье России и Германию.

Против газопровода выступают США, активно продвигающие в Европе свой сжиженный природный газ. Против также выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, которые считают «Северный поток-2» политическим проектом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#пушков #северный поток-2 #американские санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...