После столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

При столкновении двух судов у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян без вести пропали двенадцать рыбаков, сообщает уезд Дайшань городского округа Чжоушань.

Инцидент случился во вторник в 01:09 ночи (20:09 понедельника мск). Местное рыболовное судно на обратном пути в порт столкнулось с большим лайнером и затонуло.

На борту рыболовецкой лодки находились 14 человек, двоих из которых удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 12 человек.

После инцидента были организованы поисково-спасательные работы. На данный момент в них задействованы два вертолета и не менее двадцати рыболовецких и спасательных судов.

Причина столкновения судов пока неизвестна. Китайские правоохранители ведут расследование ЧП.

Девятого февраля стало известно, что малайзийское судно Polaris столкнулось с греческим судном у берегов Сингапура.