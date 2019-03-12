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После столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

После столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

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Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку
7:20   12 Марта 2019
Весь мир

После столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

После столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

При столкновении двух судов у берегов восточной китайской провинции Чжэцзян без вести пропали двенадцать рыбаков, сообщает уезд Дайшань городского округа Чжоушань.

Инцидент случился во вторник в 01:09 ночи (20:09 понедельника мск). Местное рыболовное судно на обратном пути в порт столкнулось с большим лайнером и затонуло. 

На борту рыболовецкой лодки находились 14 человек, двоих из которых удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 12 человек.

После инцидента были организованы поисково-спасательные работы. На данный момент в них задействованы два вертолета и не менее двадцати рыболовецких и спасательных судов.

Причина столкновения судов пока неизвестна. Китайские правоохранители ведут расследование ЧП.

Девятого февраля стало известно, что малайзийское судно Polaris столкнулось с греческим судном у берегов Сингапура.

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Автор: Олег Королев
#китай #столкновение #судно

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