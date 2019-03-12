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Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку

Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку
7:05   12 Марта 2019
Весь мир

Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку

Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку

Истребитель F-4 военно-воздушных сил самообороны Японии  экстренно приземлился на базе Комацу, сообщило агентство Kydo.

Отмечается, что истребитель вместе с самолетом сопровождения совершал тренировочный полет над Японским морем. Во время перелета случился сбой в системе управления.

Истребитель совершил аварийную посадку на базе военно-воздушных сил самообороны в префектуре Исикава. Причины инцидента выясняются.

Из-за того, что взлетно-посадочную полосу базы Комацу используют вместе с гражданским аэропортом, возникли незначительные задержки в расписании трех гражданских рейсов.

Восьмого марта небольшой самолет с двумя членами экипажа совершил экстренную посадку на автомобильной дороге в американском штате Мичиган. Учебный самолет не смог долететь до ближайшего аэропорта в населенном пункте Спарта.

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Автор: Олег Королев
#япония #истребитель #f-4

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