Японский истребитель F-4 совершил аварийную посадку

Истребитель F-4 военно-воздушных сил самообороны Японии экстренно приземлился на базе Комацу, сообщило агентство Kydo.

Отмечается, что истребитель вместе с самолетом сопровождения совершал тренировочный полет над Японским морем. Во время перелета случился сбой в системе управления.

Истребитель совершил аварийную посадку на базе военно-воздушных сил самообороны в префектуре Исикава. Причины инцидента выясняются.

Из-за того, что взлетно-посадочную полосу базы Комацу используют вместе с гражданским аэропортом, возникли незначительные задержки в расписании трех гражданских рейсов.

Восьмого марта небольшой самолет с двумя членами экипажа совершил экстренную посадку на автомобильной дороге в американском штате Мичиган. Учебный самолет не смог долететь до ближайшего аэропорта в населенном пункте Спарта.