Лагерь беженцев "Рукбан" не может быть постоянным решением, заявили в ООН

Сирийский лагерь беженцев «Рукбан» на может быть постоянным решением, заявил РИА «Новости» региональный гуманитарный координатор ООН Панос Мумцис.

По его словам, международное сообщество согласно с тем, что лагерь «Рукбан» не является долгосрочным решением. По его словам, необходимо найти способы для того, чтобы люди не могли дальше продвигаться в жизни: дети должны ходить в школу, а беременным и пожилым людям необходимо быть ближе к помощи.

По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди принимали решения о выходе из лагеря. Мумцис отметил, что людям может быть понадобиться помощь в защите и предоставлении документов. Представитель ООН отметил, что всемирная организация должна оказать им поддержку на месте.

Также Мумцис призвал деполитизировать ситуацию вокруг лагеря, поскольку это мешает гуманитарной работе.

Численность лагеря оценивается в 40 тысяч человек.

Накануне глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев из лагеря.