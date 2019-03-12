Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Аргентинские пилоты после катастрофы в Эфиопии отказываются летать Boeing 737 MAX до момента, пока не будут представлены гарантии отсутствия рисков. Об этом сообщает Ассоциация пилотов Аргентины.

Отмечается, что в связи с последними двумя инцидентами с самолетами Boeing 737 MAX был сформирован запрос в «Национальное управление гражданской авиации» и «Аргентинские авиалинии» о превентивных мерах, гарантирующих безопасность для членов экипажей и пассажиров.

На данный момент ассоциация не получила ответа. Отмечается, что она дала распоряжение не осуществлять полеты на Boeing 737 MAX. Полеты были приостановлены до тех пор, пока не будет получена информация об отсутствии риска.

«Аргентинские авиалинии» - национальный перевозчик страны, который использует пять самолетов данного типа.

В воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился неподалеку от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек.