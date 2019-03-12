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 Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии
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Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Аргентинские пилоты отказались летать на Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

 Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии
5:22   12 Марта 2019
Весь мир

Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Власти США обяжут Boeing модернизировать 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

Федеральное управление авиации США обяжет корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Ведомство, сославшись на отчеты, признали сходства между крушениями новейших Boeing в Эфиопии и Индонезии. Ведомство подчеркнуло, что не обладают достаточными сведениями, из-за чего не могут сделать каких-либо выводов.

Управление отмечает, что Boeing обяжут модернизировать MCAS - систему управления, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование. Планируется, что данные изменения станут обязательными не позднее апреля.

Корпорация должна будет внести изменения в руководства для обучения пилотов на указанных моделях.

В свою очередь Boeing  сообщили, что на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX будет в ближайшие недели установлено новое программное обеспечение.

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Автор: Олег Королев
#сша #авиакатастрофа #эфиопия #boeing 737 max

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