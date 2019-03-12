Власти Венесуэлы задержали двух подозреваемых в атаке на систему электроснабжения

Венесуэльские правоохранители задержали двух человек по обвинению в попытке саботажа на ГЭС , сообщил президент страны Николас Мадуро.

В ходе прямой трансляции он сообщил, что были пойманы двое человек, которые пытались вывести из строя систему связи ГЭС на водохранилище Гури.

По его словам, сначала произошла кибератака на систему государственной энергетической компании Corpoelec на ГЭС имени Симона Боливара и систему электроснабжения в Каракасе. После этого произошел электромагнитный импульс, который прерывал процесс восстановления. Мадуро отметил, что третьим способом стало физическое нападение - поджоги и подрыв электроподстанций.

Глава государства заявил, что в США несут ответственность за проблемы с энергоснабжением, затронувшие большую часть территории Венесуэлы.

Мадуро также поблагодарил венесуэльцев за их мужество и терпение