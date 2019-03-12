Бойца MMA Конора Макгрегора задержали в США по обвинению в ограблении

Ирландский боец MMA задержан в американском штате Флорида, сообщает газета Miami Herald.

Издания отмечает, что Макгрегор был задержан вечером понедельник. Боец был в ночном клубе LIV в Майами-Бич и в момент, когда он выходил из него, его встретил поклонник. Фанат хотел сфотографироваться с бойцом, но Макгрегор выхватил телефон, разбил и ушел, забрав его с собой.

Полиция сообщила, что потерпевший оценил стоимость смартфона в тысячу долларов. Следователи нашли Макгргора в доме.

На данный момент спортсмен заключен под стражу в окружной тюрьме Майами-Дейд. Адвокат Макгрегора сообщил, что произошедшее было небольшой ссорой.

Девятого марта Макрегор отбыл наказание за нападение на автобус, в котором находился российский боец Хабиб Нурмагомедов, произошедшее 6 апреля 2018 года. По данным СМИ, спортсмен трудился на общественных работах в двух церквях Бруклина.