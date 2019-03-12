Аэропорт Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании»

Якутский аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Собеседник агентства сообщил, что около шести часов утра (00:00 мск) в международном аэропорту «Якутск» началась эвакуация пассажиров из-за телефонного сообщения о том, что в здании заложено взрывное устройство.

На месте работали четыре группы кинологов с собаками. Росгвардия и МВД заблокировали подъезды к зданию.

После обследования аэропорта сведения о бомбе не подтвердились. Тревога была снята в 8:50, аэропорт вернулся к нормальному режиму работы.

Из-за двухчасового простоя ряд рейсов в Москву и Новосибирск были задержаны. Были приостановлены два рейса по центральному расписанию и два по внутреннему.

Пресс-секретарь транспортной прокуратуры сообщил, что якутский аэропорт работает в штатном режиме.