Канадские авиакомпании не откажутся от использования Boeing 737 MAX 8

Авиакомпании Канады не станут отказываться от использования Boeing 737 MAX 8 в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, сообщил министр транспорта страны Марк Гарно.

На вопрос журналистов о том, откажутся ли канадские авиаперевозчики от использования этих самолетов, он заявил, что об этом говорить пока преждевременно.

Гарно заявил, что даже сейчас бы полетел на данном типе самолета. По его словам, эти воздушные суда имеют миллионы часов налета.

На данный момент три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 MAX 8.

В минувший понедельник власти Китая ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8 внутри страны. Поводом к данной мере стало падение падение самолета этой модели 10 марта в Эфиопии. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе - 18 канадцев.