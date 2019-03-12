Спикер палаты представителей США заявила, что Трамп «не стоит» импичмента

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью газете Washington Post заявила, что американский президент Дональд Трамп «не стоит» импичмента.

По ее мнению, следовать по «пути импичмента» не нужно, поскольку это разобщает Америку. Пелоси отметила, что Трамп того «не стоит».

В январе член палаты представителей США Брэд Шерман заявил, что собирается выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа в первый день работы конгресса нового созыва

В свою очередь Пелоси призвала не торопиться с объявлением импичмента и дождаться проверки спецпрокурором фактов о возможных нарушениях закона о финансировании президентской кампании в 2016 году.

В феврале Трамп заявил, что представители Демократической партии пытаются добиться его импичмента только из-за предстоящих в 2020 году выборов, в которых «они не победят».