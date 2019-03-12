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3:30   12 Марта 2019
Весь мир

Власти Кубы опровергли сведения о присутствии своих военных в Венесуэле

Власти Кубы опровергли сведения о присутствии своих военных в Венесуэле

Кубинские власти опровергают сообщения о якобы находящихся в Венесуэле своих военных, сообщает газета Granma.

На минувшей неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал усилить экономическое давление на Кубу из-за того, что ее военные и разведка якобы усилили «свои роли в Венесуэле». МИД РФ назвал данное заявление неправомерной попыткой США экономически заблокировать Кубу.

В опубликованном коммюнике правительства страны говорится, что Гавана категорически отвергает данные обвинения, как и инсинуации о том, что Венесуэла политически подчинется Кубе, или Куба - Венесуэле.

Кубинские власти отмечают, что Болтон - «известный с давних пор лгун». Так, чиновник обвинил в 2002 году Кубу в наличии программы разработки биологического оружия, которую позже опровергли бывший госсекретарь Колин Пауэлл и экс-президент США Джеймс Картер.

Также Гавана сравнила недавнюю попытку оппозиции Венесуэлы доставить гуманитарную помощь в страну с подготовкой к вторжению в Кубу, произошедшее в 1961 году.

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Автор: Олег Королев
#военные #венесуэла #куба

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