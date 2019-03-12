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Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

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2:59   12 Марта 2019
Весь мир

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Британия и Еврокомиссия согласовали документ по ирландской границе

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовали документ по ирландской границе, который дополнит соглашение по Brexit без его изменения.

На пресс-конференции с Мэй в Страсбурге он заявил, что стороны договорились о совместном юридически обязывающем документе, относящемся к соглашению об отделении. По его словам, документ предоставляет разъяснения и юридические гарантии о «бэкстопе» и дополнит соглашение по Brexit.

Юнкер рекомендовал Евросовету утвердить выработанные в понедельник документы по Brexit, после одобрения их британским парламентом.

Ранее глава аппарата Мэй сообщил, что правительство представит парламентариям два новых документа по Brexit.

Во вторник парламент Великобритании повторно проголосует по соглашению с ЕС по Brexit. В январе депутаты подавляющим большинством отвергли документ, потребовав изменить часть, касающихся договоренностей по ирландской границе.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #еврокомиссия

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